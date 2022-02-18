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2 часа назад

Мясников объяснил, как распознать опасную родинку

Даша Краснова

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что изменение цвета родинки может быть опасным сигналом для здоровья. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников объяснил, как распознать опасную родинку
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам специалиста, в мире выросло число случаев заболевания меланомой (рак кожи). Это злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов — пигментных клеток, вырабатывающих меланин.

"Поэтому надо наблюдать за родинками, и это не только размер, форма, толщина, но и цвет родинки, особенно если неоднородный цвет и так далее. Это сигнал", — пояснил специалист.

Мясников отметил, что меланома входит в десятку наиболее опасных видов рака.

До этого мы рассказывали про пять ранних симптомов рака.

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