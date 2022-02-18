Мясников объяснил, как распознать опасную родинку

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что изменение цвета родинки может быть опасным сигналом для здоровья. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
По словам специалиста, в мире выросло число случаев заболевания меланомой (рак кожи). Это злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов — пигментных клеток, вырабатывающих меланин.
"Поэтому надо наблюдать за родинками, и это не только размер, форма, толщина, но и цвет родинки, особенно если неоднородный цвет и так далее. Это сигнал", — пояснил специалист.
Мясников отметил, что меланома входит в десятку наиболее опасных видов рака.
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