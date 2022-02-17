Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
3 часа назад

Россияне начали скупать виагру

Диана Товсепова

В России спрос на препараты для повышения потенции вырос на 43% в период с июля 2021 года по январь 2022-го. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные системы маркировки «Честный ЗНАК».

Россияне начали скупать виагру
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что россияне за полгода стали покупать в месяц на 141 тысячу упаковок больше (465 тысяч против 324 тысяч).

Самый большой прирост в 30% зафиксировали у препарата силденафил, известного под маркой «Виагра». Н 29% выросли продажи тадалафила.

С июля по январь общие траты россиян на эти средства составили 2,5 миллиарда рублей.

При этом больше всего продажи подобных препаратов Что увеличились на юге России, в Краснодарском крае (плюс 76 %), и в центральной части страны — Московской области (плюс 43%) и Москве (плюс%).

По мнению специалистов, популярность средств этой категории выросла из-за перехода на "удаленку" в результате распространения нового штамма коронавируса. Кроме того, эксперты зафиксировали небольшое падение спроса на противозачаточные препараты.

Ранее мы писали об ошибках при покупке лекарств.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители