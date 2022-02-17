Россияне начали скупать виагру

В России спрос на препараты для повышения потенции вырос на 43% в период с июля 2021 года по январь 2022-го. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные системы маркировки «Честный ЗНАК».

Оказалось, что россияне за полгода стали покупать в месяц на 141 тысячу упаковок больше (465 тысяч против 324 тысяч).

Самый большой прирост в 30% зафиксировали у препарата силденафил, известного под маркой «Виагра». Н 29% выросли продажи тадалафила.

С июля по январь общие траты россиян на эти средства составили 2,5 миллиарда рублей.

При этом больше всего продажи подобных препаратов Что увеличились на юге России, в Краснодарском крае (плюс 76 %), и в центральной части страны — Московской области (плюс 43%) и Москве (плюс%).

По мнению специалистов, популярность средств этой категории выросла из-за перехода на "удаленку" в результате распространения нового штамма коронавируса. Кроме того, эксперты зафиксировали небольшое падение спроса на противозачаточные препараты.