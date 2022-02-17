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3 часа назад

Названы показания пульса, которые опасны для жизни

Стелла Шмель

При тахикардии, которую провоцирует учащенный пульс, могут возникнуть опасные для жизни состояния. Об этом заявил заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов. Его слова приводит агентство "Прайм".

Названо опасное для жизни показание пульса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач отметил, что для жизни опасен пульс выше 100 ударов в минуту в состоянии покоя. При неоднократном повторении эпизодов повышения показаний пульса необходимо проведение ЭКГ, суточного холтеровского мониторирования и последующая консультация врача-кардиолога.

"Если приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 мм. рт. ст. необходим вызов бригады скорой помощи",

- отметил Кобрянов.

Врач рекомендует избегать курения, употребления алкоголя, продуктов, содержащих кофеин, ситуаций, вызывающих стресс. А также соблюдать режим сна.

Ранее мы писали, что нельзя делать при повышенном давлении.

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