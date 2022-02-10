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2 часа назад

Что нельзя делать при повышенном давлении: чек-лист

Мира Маркина

При повышении артериального давления иногда люди порой начинают соблюдать ограничения или выполнять действия, которые не только не помогают на самом деле, но и, напротив, могут ухудшить самочувствие. Наиболее распространенные ошибки — в чек-листе "Рамблера".

Что нельзя делать при повышенном давлении: чек-лист
Фото: DepositphotosDepositphotos

Лежать

Достаточно часто при повышении артериального давления люди стараются находиться в состоянии абсолютного покоя. Но просто прилечь на диван и лежать, не двигаясь, — не лучшая идея, чтобы помочь себе поскорее прийти в норму. При сильном повышении давления оптимальным вариантом будет присесть или принять положение полулежа, подложив под плечи и голову подушку.

Избегать всякой физической активности

Разумеется, при повышении давления не следует отправляться в спортивный зал или приниматься за генеральную уборку квартиры. Но и вовсе отказываться от движения нельзя. При умеренной нагрузке кровь начинает активнее обогащаться кислородом и поэтому давление естественным образом снижается. Можно походить по квартире, помыть посуду, протереть пыль: выбирайте несложные, неспешные занятия. Если есть возможность и силы, выйдите на улицу: свежий воздух поможет мягко снизить давление. Если остались дома, не забывайте о проветривании помещения.

Принимать ванну, алкоголь, греться

Пытаться расширить сосуды за счет интенсивного согревания организма категорически не следует. Алкоголь, например, вовсе не помощник в снижении давления: сосуды, конечно, на время расширятся, но при этом кровяные тельца начинают склеиваться между собой, повышая риск образования тромбов, да и давление через некоторое время вновь подскочит. Горячая ванна тоже не вариант: сердце начнет работать в усиленном режиме, перекачка крови станет быстрее, но возрастет нагрузка на сосуды. Эффекта от расширения сосудов в данном случае не будет, а вот серьезно навредить здоровью можно легко.

Смотреть ТВ, читать, играть в компьютерные игры

При повышенном артериальном давлении следует дать отдых глазам. Нагрузка на зрительный нерв мешает снижению давления.

Важно!

Не занимайтесь самолечением! При ухудшении самочувствия, обратитесь к врачу!

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