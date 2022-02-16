Кардиолог раскрыла причины остановки сердца

Врач функциональной диагностики, кардиолог Марина Яковлева рассказала о причинах, которые могут привести к остановке сердца. Об этом сообщает "Доктор Питер".
Медик отметила, что причиной остановки сердца часто становятся желудочковые тахикардии, которые появляются вследствие наследственных заболеваний.
"Когда в результате невероятного стечения обстоятельств — внезапной аритмии, одномоментном спазме — человек погибает, а после, во время вскрытия, уже невозможно понять, что привело его к смерти"
Основными угрозами для остановки сердца кардиолог назвала ишемическую болезнь сердца с сердечной недостаточностью, а также перенесенный инфаркт миокарда. Второстепенными причинами могут быть неправильная физическая активность и изменения в крови.
Ранее сообщалось, что названа опасность употребления больших доз витамина С.