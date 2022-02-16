Названа опасность употребления больших доз витамина С

Биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов рассказал о том, при при приеме витамина С могут проявиться серьезные побочные эффекты. Об этом сообщает RT.
Он отметил, что научных доказательств эффективности больших доз витамина С при коронавирусе нет. При этом такая добавка может быть опасна для желудочно-кишечного тракта.
"Прием витамина дозой свыше безопасной может привести к побочным эффектам. Среди них — нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например изжога. Также употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию. При приеме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме"
Ломоносов также отметил, что при простудных заболеваниях витамин С действительно эффективен, но даже в этом случае дозу стоит увеличивать постепенно.
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