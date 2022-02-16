Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 76.17EUR 86.27
Войти в почту
1 час назад

Названа опасность употребления больших доз витамина С

Мария Каткова

Биофизик, эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Хелснет" Андрей Ломоносов рассказал о том, при при приеме витамина С могут проявиться серьезные побочные эффекты. Об этом сообщает RT.

Названа опасность употребления больших доз витамина С
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он отметил, что научных доказательств эффективности больших доз витамина С при коронавирусе нет. При этом такая добавка может быть опасна для желудочно-кишечного тракта.

"Прием витамина дозой свыше безопасной может привести к побочным эффектам. Среди них — нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например изжога. Также употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию. При приеме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме"

Ломоносов также отметил, что при простудных заболеваниях витамин С действительно эффективен, но даже в этом случае дозу стоит увеличивать постепенно.

Ранее сообщалось, что кардиологи нашли способ выявления тромбоза при COVID-19.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители