Названа опасность употребления больших доз витамина С

"Прием витамина дозой свыше безопасной может привести к побочным эффектам. Среди них — нарушение работы желудочно-кишечного тракта, например изжога. Также употребление высоких доз витамина С длительное время способствует более быстрому формированию камней в почках, что важно знать людям, которые имеют предрасположенность к этому заболеванию. При приеме витамина С вместе с железом также возможно избыточное накопление железа в организме"