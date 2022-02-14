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1 час назад

Кардиологи нашли способ выявления тромбоза при COVID-19

Анна Шутова

Кардиологи из Московского научно-исследовательского института имени Габричевского создали новый способ диагностики развития тромбоза у больных коронавирусом. Об этом сообщает издание «Известия».

Кардиологи нашли способ выявления тромбоза при COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Метод основан на выявлении в анализах крови пациентов уровня эндотелина-1. Он образуется в ответ на внедрение SARS-CoV-2 в стенки сосудов, чем вызывает их сужение. Чем выше этот показатель, тем вероятнее, что у больного могут развиться сердечно-сосудистые осложнения, в том числе спазм сосудов и тромбообразование, которые приводят к инфарктам, инсультам и тромбоэмболию.

«С помощью общепринятых на сегодняшний день методов все изменения мы увидим позднее — когда уже сформированы тромбы, сердце и другие органы пострадали от дефицита кровотока и кислорода. А уровень эндотелина-1 дает возможность увидеть предшествующую всем этим процессам стадию»,

— сказала заместитель директора по клинической работе института имени Габричевского доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По мнению врачей, открытие позволит вовремя обнаруживать развитие тромбоза и начинать лечение.

Ранее врач назвала отличительную черту головной боли при омикроне.

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