Кардиологи нашли способ выявления тромбоза при COVID-19

Метод основан на выявлении в анализах крови пациентов уровня эндотелина-1. Он образуется в ответ на внедрение SARS-CoV-2 в стенки сосудов, чем вызывает их сужение. Чем выше этот показатель, тем вероятнее, что у больного могут развиться сердечно-сосудистые осложнения, в том числе спазм сосудов и тромбообразование, которые приводят к инфарктам, инсультам и тромбоэмболию.