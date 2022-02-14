Названы основные симптомы проблем с почками

По словам медика, на ранних стадиях недомоганий обычно не возникает, одного появление сонливости, вялости, снижения аппетита, тошноты и бледности кожных покровов может сигнализировать о наличии проблем. Данные симптомы наблюдаются при нарастании креатинина и мочевины в крови. При плохой работе почек они не могут их вывести в полном объеме.