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2 часа назад

Названы основные симптомы проблем с почками

Мира Маркина

Врач-нефролог, заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением 52-й Городской клинической больницы в Москве Владимир Виноградов назвал основные симптомы проблем с почками. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Названы основные симптомы проблем с почками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, на ранних стадиях недомоганий обычно не возникает, одного появление сонливости, вялости, снижения аппетита, тошноты и бледности кожных покровов может сигнализировать о наличии проблем. Данные симптомы наблюдаются при нарастании креатинина и мочевины в крови. При плохой работе почек они не могут их вывести в полном объеме.

«Креатинин и мочевина нас отравляют, поэтому появляются такие симптомы», — заявил врач.

Также на работу почек влияют сопутствующие патологии, например, диабет и гипертония.

«Чаще всего симптомы проявляются при хронической болезни почек, когда это уже четвертая-пятая стадии», — добавил нефролог.

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