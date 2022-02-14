Названы основные симптомы проблем с почками

Врач-нефролог, заведующий консультативно-диагностическим нефрологическим отделением 52-й Городской клинической больницы в Москве Владимир Виноградов назвал основные симптомы проблем с почками. Об этом сообщает "Говорит Москва".
По словам медика, на ранних стадиях недомоганий обычно не возникает, одного появление сонливости, вялости, снижения аппетита, тошноты и бледности кожных покровов может сигнализировать о наличии проблем. Данные симптомы наблюдаются при нарастании креатинина и мочевины в крови. При плохой работе почек они не могут их вывести в полном объеме.
«Креатинин и мочевина нас отравляют, поэтому появляются такие симптомы», — заявил врач.
Также на работу почек влияют сопутствующие патологии, например, диабет и гипертония.
«Чаще всего симптомы проявляются при хронической болезни почек, когда это уже четвертая-пятая стадии», — добавил нефролог.