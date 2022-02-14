"Медицине известно более 35 видов врожденных патологий сердца. Чаще всего встречается врожденное аномальное соединение между левым и правым предсердиями. Такой патологии в большей степени подвержены представительницы женского пола. Также, часто встречается врожденное сужение аорты, которое чаще всего происходит в месте перехода дуги аорты в ее нисходящую часть. Доля выявления этого порока составляет 5-8% от общего числа врожденных пороков сердца, чаще встречается у мужчин".