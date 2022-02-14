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1 час назад

Кардиолог: "Известно более 35 видов врожденных патологий сердца"

Стелла Шмель

Порок сердца зачастую сложно отличий от другого заболевания и его часто путают, например, с вегетососудистой дистонией. Об этом рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов. В интервью с изданием "Газета.ru" он подробно рассказал о патологиях сердца.

"Известно более 35 видов врожденных патологий сердца"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Медицине известно более 35 видов врожденных патологий сердца. Чаще всего встречается врожденное аномальное соединение между левым и правым предсердиями. Такой патологии в большей степени подвержены представительницы женского пола. Также, часто встречается врожденное сужение аорты, которое чаще всего происходит в месте перехода дуги аорты в ее нисходящую часть. Доля выявления этого порока составляет 5-8% от общего числа врожденных пороков сердца, чаще встречается у мужчин".

Причиной возникновения болезней сердца может быть как наследственность, последствие перенесенных болезней, так и серьезные травмы из-за которых было нарушено внутрисердечное кровообращение.

Ранее мы писали, что назван напиток, провоцирующий остановку сердца.

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