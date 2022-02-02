Назван напиток, провоцирующий остановку сердца

Медики назвали напиток, который может спровоцировать остановку сердца. Об этом сообщает издание Express.

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Как рассказали врачи частной клиники Мейо, энергетики могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Дело в том, что напиток опасен из-за большого количества кофеина, получаемого из растения гуарана. В подобных напитках содержится двойная доза кофеина. Его сочетание с алкоголем может стать причиной коллапса сердечной мышцы.

Употребление энергетиков может вызвать аритмию — состояние, при котором сердце бьется то слишком быстро, то слишком медленно. Оно может спровоцировать внезапную смерть из-за остановки сердца.

Если у человека появляется аритмия, то это состояние нужно как можно быстрее прекратить. Для этого необходимо восстановить нормальную работу сердца.