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2 часа назад

Назван напиток, провоцирующий остановку сердца

Медики назвали напиток, который может спровоцировать остановку сердца. Об этом сообщает издание Express.

Назван напиток, провоцирующий остановку сердца
Фото: РамблерРамблер

Как рассказали врачи частной клиники Мейо, энергетики могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Дело в том, что напиток опасен из-за большого количества кофеина, получаемого из растения гуарана. В подобных напитках содержится двойная доза кофеина. Его сочетание с алкоголем может стать причиной коллапса сердечной мышцы.

Употребление энергетиков может вызвать аритмию — состояние, при котором сердце бьется то слишком быстро, то слишком медленно. Оно может спровоцировать внезапную смерть из-за остановки сердца.

Если у человека появляется аритмия, то это состояние нужно как можно быстрее прекратить. Для этого необходимо восстановить нормальную работу сердца.

Ранее сообщалось, что врач предупредил о смертельно опасной одышке.

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