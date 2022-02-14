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2 часа назад

Американка раскрыла свой способ избавиться от высокого давления

Стелла Шмель

47-летняя американка из Чикаго Лиза Дав нашла способ избавиться от высокого давления и перестать страдать от диабета второго типа. Ее историю опубликовало издание Fox news.

Американка раскрыла свой способ избавиться от высокого давления
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Лиза рассказала, что после рождения второго и третьего ребенка начала много есть, в особенности сладкого, чтобы порадовать себя. Женщина быстро набирала вес и однажды, встав на весы, обнаружила, что достигла 135 килограммов.

Она серфила в Сети и наткнулась на группу, в которой люди делились результатами своего похудения и вдохновилась. Дав начала пристально следить за своим питанием, стала заниматься спортом и смогла сбросить 45 килограммов.

Американка отметила, что стала лучше себя чувствовать. Раньше она часто страдала от высокого давления и диабета второго типа и смогла улучшить свое состояние именно благодаря здоровому образу жизни и избавлению от лишних килограммов.

Врач Мэриэнн Маклафлин пояснила с профессиональной точки зрения, что висцеральный жир может стать причиной развития диабета второго типа.

"Он вызывает то, что мы называем инсулинорезистентностью, то есть тело становится устойчивым к действию инсулина. А если количество висцерального жира вокруг поджелудочной железы снизится, то клетки, вырабатывающие инсулин, смогут работать более эффективно. И тогда сахар можно будет лучше контролировать".

Ранее мы писали, что врачи назвали главные ошибки при повышенном давлении.

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