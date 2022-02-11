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1 час назад

Врачи назвали главные ошибки при повышенном давлении

Даша Краснова

В рач-кардиолог "Медси Premium" Алексей Кучеров перечислил главные ошибки при высоком давлении. Например, лучше избегать интенсивных физических нагрузок. Кроме того, нельзя курить и употреблять алкоголь. Об этом сообщает "Прайм".

Врачи назвали главные ошибки при повышенном давлении
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Если речь идет о пеших прогулках, теннисе, плавании и ходьбе на лыжах, то вреда не будет, допускает заведующий терапевтическим отделением МЕДСИ ММЦ Мичуринский Михаил Кобрянов. Эти занятия "не противопоказаны и предпочтительны не менее 4 раз в неделю по 30-45 минут, если терапия артериальной гипертензии подобрана".

"Усиленные физические нагрузки, курение, употребление кофеинсодержащих и алкогольных напитков могут привести к возникновению осложнений, таких, как острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), инфаркты миокарда, хронической сердечной недостаточности, почечной недостаточности", — предостерегает врач.

Кучеров объяснил, что повышенным артериальным давлением для пациента среднего возраста считается давление выше 139/89 мм рт.ст., а для пациентов старше 65 лет - от 130/80 до 145/80. Значения могут меняться в зависимости от возраста.

До этого мы рассказывал, может ли из-за давления в самолете лопнуть перепонка.

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