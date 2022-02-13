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27 минут назад

Названы главные девять симптомов рака

Мария Иглина

Специалист британской клиники Harley Street Clinic, онколог-консультант, доктор Амен Сибтейн перечислил девять главных симптомов рака. Этим он поделился в беседе с Daily Express.

Названы главные девять симптомов рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

К симптомам медик отнес необъяснимые боли в любой части тела, которые наблюдаются более трех недель, особенно это касается ощущений в костях. Кроме этого, на онкологию могут указывать беспричинные кровотечения и потерю веса — они сигнализируют о серьезных нарушениях в работе организма.

Также Сибтейн назвал усталость, обильное потоотделение ночью, постоянный кашель, появления припухлостей, проблемы с глотанием и вздутие живота.

Ранее были перечислены симптомы образования тромба.

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