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1 час назад

Перечислены симптомы образования тромба

Стелла Шмель

Доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин перечислил симптомы образования тромба. Его слова приводит РИА Новости.

Перечислены симптомы образования тромба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь. Даже если человеку просто кажется, что "что-то не то", если ситуация не совсем понятна, лучше перестраховаться и обратиться к врачу",

- рассказал он.

Впрочем, однозначно указывать на тромбообразование данная симптоматика не может. Иногда подобные проявления указывают на так называемый корешковый синдром с онемением конечностей, но однозначно выяснить причины состояния может лишь специалист.

Ранее мы писали про самые первые признаки, указывающие на образование тромба.

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