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2 часа назад

Первые признаки, указывающие на образование тромба

Сгустки крови могут образовываться в венах и артериях. Неподвижный сгусток, как правило, не причиняет неудобства и вреда, но если он начинает двигаться, то становится опасным. Тромбы не всегда растворяются сами по себе, а оторвавшийся тромб может по венам добраться до сердца и легких, застрять и препятствовать кровотоку. Неотложная медицинская помощь в этом случае жизненно необходима.

Первые признаки, указывающие на образование тромба
Фото: DepositphotosDepositphotos

Самостоятельно определить у себя наличие тромба невозможно: необходимо обследование у врача. Но если вы знаете наиболее распространенные симптомы, указывающие на возможное образование тромба, обратиться к специалисту можно оперативнее. О первых признаках образования тромба читайте в материале "Рамблера".

Тромб в брюшной полости

Может давать о себе знать болью в животе и отеком в области брюшной полости. Симптомы часто схожи с симптомами пищевого отравления.

Инсульт (или сгусток крови в головном мозге)

Признаком наличия тромба в головном мозге может быть внезапная и очень сильная головная боль. Кроме того, возможны и более серьезные проявления: вплоть до затруднения речи и ухудшения зрения.

Тромб в конечностях

Симптомы при образовании тромбов в ноге или руке будут зависеть от размера кровяных сгустков. В числе наиболее распространенных:

  • боль;
  • припухлость конечности;
  • покраснение участка конечности;
  • ощущение тепла на пораженном участке;
  • слабость.

Тромб в сердце

Сгусток крови, образовавшийся или добравшийся до сердца, вызывает сердечный приступ. В числе наиболее характерных признаков, на которые обязательно следует обратить внимание, боль в груди, чувство тяжести, одышка, головокружение.

Тромб в легких

Тромбоэмболия легочной артерии (состояние, когда сгусток крови попадает в легкие) может проявиться следующими симптомами:

  • проблемы с дыханием;
  • учащенное сердцебиение;
  • внезапная, не вызванная внешними факторами одышка;
  • боль в груди.

Особенно внимательно стоит отнестись к риску образования тромбов некоторые факторы, в числе которых:

  • возраст (особенно старше 60 лет);
  • избыточный вес;
  • курение;
  • долгие поездки, в течение которых приходится провести сидя много часов;
  • наследственность;
  • сидячий образ жизни.
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