Врач объяснил, почему пахнет изо рта

Кроме того, неприятный запах изо рта может появиться из-за заболеваний, развивающихся в полости рта таких, как кариес, гингивит, пародонтоз. Также галитоз может быть связан с заболеваниями органов пищеварительной системы, уха, горла и носа.

Специалист указал на то, что необходимо уделять внимание гигиене полости рта и не забывать регулярно чистить зубы и полоскать рот, также важно контролировать свой рацион. В частности, нужно употреблять больше свежих овощей и зелени, а вот от фастфуда и сладкого лучше отказаться или хотя бы свести их потребление к минимуму. Если дело не в стоматологических проблемах, то стоит записаться на прием к терапевту, оториноларингологу и гастроэнтерологу.