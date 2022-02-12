Врач объяснил, почему пахнет изо рта

Врач назвал самые распространенные причины появления неприятного запаха изо рта и объяснил, что с этим делать. Его слова приводит издание "Известия".
Гастроэнтеролог, терапевт Шота Каландия, что галитоз может быть вызван курением, чрезмерным употреблением алкоголя, а также продуктов с сильным запахом, вроде лука или чеснока.
Кроме того, неприятный запах изо рта может появиться из-за заболеваний, развивающихся в полости рта таких, как кариес, гингивит, пародонтоз. Также галитоз может быть связан с заболеваниями органов пищеварительной системы, уха, горла и носа.
Специалист указал на то, что необходимо уделять внимание гигиене полости рта и не забывать регулярно чистить зубы и полоскать рот, также важно контролировать свой рацион. В частности, нужно употреблять больше свежих овощей и зелени, а вот от фастфуда и сладкого лучше отказаться или хотя бы свести их потребление к минимуму. Если дело не в стоматологических проблемах, то стоит записаться на прием к терапевту, оториноларингологу и гастроэнтерологу.
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