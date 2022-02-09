Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
3 часа назад

Лор объяснила, чем опасны кровотечения из носа

Даша Краснова

Большинство людей не придают значения внезапным кровотечениям из носа. Но в некоторых случаях кровь из носа может свидетельствовать о развитии серьезной болезни.

Лор объяснила, чем опасны кровотечения из носа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач-отоларинголог Анна Колесникова объяснила, что иногда пациенту требуется помощь в условиях стационара. По ее словам, к кровотечению могут привести синуситы или риниты, а также травмы или искривление перегородки носа.

Серьезными являются задние кровотечения, когда кровь бежит из крупных сосудов полости носа, такие кровотечения трудно остановить, а пациент может проглатывать кровь. В этом случае необходимо прибегать к медицинской помощи.

Существует понятие сигнального кровотечения, которое возникает из-за нарушения целостности крупного сосуда в полости носа или черепе. Причиной может стать тяжелая травма, аневризма или даже злокачественное новообразование.

В таких случаях пациента важно как можно скорее доставить в больницу, чтобы врач осмотрел его и оказал необходимую помощь, заключила Колесникова.

До этого мы рассказывали, как мужчины боятся сдавать кровь.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители