Лор объяснила, чем опасны кровотечения из носа

Большинство людей не придают значения внезапным кровотечениям из носа. Но в некоторых случаях кровь из носа может свидетельствовать о развитии серьезной болезни.

Врач-отоларинголог Анна Колесникова объяснила, что иногда пациенту требуется помощь в условиях стационара. По ее словам, к кровотечению могут привести синуситы или риниты, а также травмы или искривление перегородки носа.

Серьезными являются задние кровотечения, когда кровь бежит из крупных сосудов полости носа, такие кровотечения трудно остановить, а пациент может проглатывать кровь. В этом случае необходимо прибегать к медицинской помощи.

Существует понятие сигнального кровотечения, которое возникает из-за нарушения целостности крупного сосуда в полости носа или черепе. Причиной может стать тяжелая травма, аневризма или даже злокачественное новообразование.

В таких случаях пациента важно как можно скорее доставить в больницу, чтобы врач осмотрел его и оказал необходимую помощь, заключила Колесникова.