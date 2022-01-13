Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

Видео: медсестра показала, как мужчины сдают кровь

Российская медсестра сняла шуточное видео о мужчинах, которые приходят сдавать кровь к ней на прием. По словам девушки, женщины оказались намного бесстрашнее в плане медицинских процедур.

Медсестра разыграла шуточную ситуацию, которая могла бы произойти в поликлинике. На прием к ней приходит мужчина, который боится сдавать кровь и просит сделать это без применения иглы. При этом девушка не уточняет, боится ли мужчина иглы или просто не любит медицинские манипуляции.

“И так всегда”, - подписала ролик медицинский работник.

В комментариях другие медсестры и врачи поделились своими наблюдениями относительно брутальных мужчин, которые приходят на прием к врачу, а также высказались сами мужчины, которые подтвердили, что ролик действительно правдивый.

“Ко мне как-то пришел парень, лет 25, с татуировками на руках, отворачивался пока брала кровь, а потом и вовсе сознание потерял”, “Это было не смешно, это была правда”, “В обморок падаю, сдавал лежа два дня назад”, “Сдавал пару месяцев назад, сам не понял как отключился”, “Из 10 человек 3-4 точно упадут в обморок”, “У нас в медицинском центре именно мужчины сознание теряют при заборе крови”

Ранее фармаколог назвал лекарства, которые нельзя пить с алкоголем.

ЗОЖ,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители