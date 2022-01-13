Видео: медсестра показала, как мужчины сдают кровь

“Ко мне как-то пришел парень, лет 25, с татуировками на руках, отворачивался пока брала кровь, а потом и вовсе сознание потерял”, “Это было не смешно, это была правда”, “В обморок падаю, сдавал лежа два дня назад”, “Сдавал пару месяцев назад, сам не понял как отключился”, “Из 10 человек 3-4 точно упадут в обморок”, “У нас в медицинском центре именно мужчины сознание теряют при заборе крови”