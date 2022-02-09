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46 минут назад

Обнаружен неожиданный вред пробиотиков

Даша Краснова

Ученые Университета Торонто и Университета Health Network в Канаде обнаружили, что бактерии рода Lactobacillus, содержащиеся в пробиотиках, могут снижать иммунитет при раке поджелудочной железы. Ранее считалось, что микроорганизмы поддерживают здоровье кишечника. О результатах исследование сообщает Immunity.

Обнаружен неожиданный вред пробиотиков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи продемонстрировали, что Lactobacillus изменяют функции макрофагов — иммунных клеток, которые присутствуют в каждом органе и ткани и поглощают клетки патогенных бактерий. Кишечные микроорганизмы поглощают аминокислоту триптофан, содержащуюся в растительной и животной пище, и метаболизируют ее в индолы. Те связываются с арилуглеводородным рецептором AHR — белком, обычно содержащимся в цитозоле, но при активации перемещающимся в ядро клетки, где регулирует экспрессию генов.

Оказалось, что удаление или ингибирование AHR в макрофагах способствовало снижению роста аденокарциномы протоков поджелудочной железы, повышению чувствительности опухолевых клеток к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа и увеличению количества иммунных CD8+Т-клеток, уничтожающих дефектные клетки. У пациентов с аденокарциномой повышенная активность AHR приводила к быстрому прогрессированию заболевания и высокой смертности.

Аденокарцинома протоков поджелудочной железы является одним из самых агрессивных видов рака и самым распространенным типом рака поджелудочной железы. Он трудно поддается лечению, и выживаемость пациентов за последние три десятилетия не увеличилась в отличие от выживаемости при других видах рака. Летальность от этого вида рака достигает 93 процентов.

Ранее "Рамблер" сообщал о симптоме рака, который проявляется во время еды.

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