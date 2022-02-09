Обнаружен неожиданный вред пробиотиков

Ученые Университета Торонто и Университета Health Network в Канаде обнаружили, что бактерии рода Lactobacillus, содержащиеся в пробиотиках, могут снижать иммунитет при раке поджелудочной железы. Ранее считалось, что микроорганизмы поддерживают здоровье кишечника. О результатах исследование сообщает Immunity.

Исследователи продемонстрировали, что Lactobacillus изменяют функции макрофагов — иммунных клеток, которые присутствуют в каждом органе и ткани и поглощают клетки патогенных бактерий. Кишечные микроорганизмы поглощают аминокислоту триптофан, содержащуюся в растительной и животной пище, и метаболизируют ее в индолы. Те связываются с арилуглеводородным рецептором AHR — белком, обычно содержащимся в цитозоле, но при активации перемещающимся в ядро клетки, где регулирует экспрессию генов.

Оказалось, что удаление или ингибирование AHR в макрофагах способствовало снижению роста аденокарциномы протоков поджелудочной железы, повышению чувствительности опухолевых клеток к ингибиторам контрольных точек иммунного ответа и увеличению количества иммунных CD8+Т-клеток, уничтожающих дефектные клетки. У пациентов с аденокарциномой повышенная активность AHR приводила к быстрому прогрессированию заболевания и высокой смертности.