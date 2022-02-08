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49 минут назад

Ученые выяснили, влияет ли COVID-19 на половую функцию мужчин

Мира Маркина

В пресс-службе Сеченовского университета появилась информация о результатах исследования, проведенного российскими учеными. Они выяснили, как коронавирус влияет на уровень мужских гормонов.

Влияет ли COVID-19 на половую функцию мужчин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые в течение полугода изучали данные о гормональном статусе больных COVID-19 мужчин на базе университетского ковидного госпиталя. Выяснилось, что инфицирование коронавирусом заметно снижает уровень мужских гормонов у заболевших. Однако показатели фертильности со временем возвращаются в норму.

В исследовании ученых Сеченовского университета приняли участие 44 мужчины, перенесшие COVID-19, и 44 здоровых добровольца. Все они также прошли УЗИ-обследование, которое не выявило каких-либо воспалений или нарушения кровотока в их половых органах.

Ранее мы писали о шансе непрерывного заражения коронавирусом.

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