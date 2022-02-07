Ученые назвали помогающую предотвратить инсульт привычку

Участниками исследования стали 30 тысяч человек из Японии. Оказалось, что люди, почти на ежедневной основе принимающие ванную, на 28 процентов реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26 процентов — с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю.