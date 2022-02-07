Ученые назвали помогающую предотвратить инсульт привычку

Ученые из Гарвардского университета выяснили, какая привычка существенно сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Об этом сообщает издание Daily Express.
Участниками исследования стали 30 тысяч человек из Японии. Оказалось, что люди, почти на ежедневной основе принимающие ванную, на 28 процентов реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26 процентов — с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю.
"Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление. <...> Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце", — рассказал доктор Адольф Хаттер.
В статье также напомнили об исследовании, показавшем, что регулярное посещение сауны помогает улучшить работу сосудов, снизить уровень холестерина в крови и избежать воспалений. Однако это опасно для людей старше 70 лет с низким давлением и серьезными проблемами с сердцем.
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