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1 час назад

Онколог назвал единственный способ достоверно выявить рак

Заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский назвал своевременное обследование у врача единственным способом вовремя выявить рак. Об этом сообщает РИА Новости.

Онколог назвал единственный способ достоверно выявить рак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, у онкологических заболеваний нет специфических симптомов. В большинстве случаев появление боли появляются только на поздних стадиях болезни.

Проблема в том, что онкологические заболевания проявляются по-разному и самостоятельно невозможно определить наличие злокачественной опухоли

Для своевременного выявления заболеваний в России действуют программы скрининга наиболее распространенных видов болезни — колоректального рака, рака шейки матки, простаты и молочной железы. Обследования проводятся согласно программе диспансеризации в зависимости от возраста человека.

При этом Петровский рекомендует не бежать к онкологу при первых подозрениях. Сначала необходимо обратиться к терапевту, который направит уже к онкологу.

Петровский успокоил, что рак — болезнь пожилых людей, средний возраст заболевших — около 60 лет. Чем старше становится человек, тем выше у него риск развития онкологического заболевания.

До этого "Рамблер" сообщал какие овощи способствуют появлению рака желудка.

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