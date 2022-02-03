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2 часа назад

Раскрыта опасность контактных линз при коронавирусе

Стало известно, что использование контактных линз для глаз может увеличить риск заражения коронавирусом. Об этом заявила офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова. Ее слова приводит "Лента.ру".

Раскрыта опасность контактных линз при коронавирусе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Международное офтальмологическое сообщество рекомендовало исключить использование контактных линз. В период пандемии стоит использовать либо очки, которые будут тщательно обработаны, либо сделать лазерную коррекцию зрения".

Связано это с тем, что человек, использующий контактные линзы, чаще прикасается к слизистым глаза. Это повышает риск заражения ковидом.

"Информация о том, что вирус может попадать в организм через глаза, появилась в самом начале пандемии. Уже тогда возникли первые рекомендации мыть руки и не касаться глаз",

- отметила Шилова.

Ранее мы писали, почему опасно носить линзы во время простуды.

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