Почему опасно носить линзы во время простуды

Ношение линз во время болезни может негативно отразиться на здоровье. О том, что этому способствует, читайте в материале "Рамблера".

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Ношение линз и основные симптомы простуды, по сути, взаимоисключают друг друга. Если у вас начался насморк, держится высокая температура или вы безостановочно чихаете, линзы лучше снять.

Температура

Когда температура тела повышена, слизистая глаз пересыхает, вызывая зуд, жжение и покраснение. Линзы усугубляют ситуацию. Кроме того, при температуре под ними возникает среда, благоприятная для роста бактерий. Это чревато серьезными последствиями для зрения.

Насморк

В слизи из носа “живет” огромное количество вирусов и бактерий. Если, например, вы высморкались, а затем провели рукой по лицу или почесали глаз, эти микроорганизмы легко могут попасть на поверхность линзы. Результатом этого может стать риск возникновения инфекционных болезней глаз.

Снижение иммунитета