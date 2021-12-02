Почему опасно носить линзы во время простуды

Ношение линз во время болезни может негативно отразиться на здоровье. О том, что этому способствует, читайте в материале "Рамблера".
Ношение линз и основные симптомы простуды, по сути, взаимоисключают друг друга. Если у вас начался насморк, держится высокая температура или вы безостановочно чихаете, линзы лучше снять.
Когда температура тела повышена, слизистая глаз пересыхает, вызывая зуд, жжение и покраснение. Линзы усугубляют ситуацию. Кроме того, при температуре под ними возникает среда, благоприятная для роста бактерий. Это чревато серьезными последствиями для зрения.
В слизи из носа “живет” огромное количество вирусов и бактерий. Если, например, вы высморкались, а затем провели рукой по лицу или почесали глаз, эти микроорганизмы легко могут попасть на поверхность линзы. Результатом этого может стать риск возникновения инфекционных болезней глаз.
При болезни, разумеется, снижается сопротивляемость организма к различным вирусам и инфекциям. Поэтому подцепить к уже имеющейся простуде еще какое-нибудь заболевание довольно легко. Кроме того, во время простуды снижается активность сальных желез, глаза не увлажняются должным образом. Ношение линз в этом случае вызывает дискомфорт и резь в глазах. Почувствовав такие симптомы, линзы следует сразу снять, иначе все может закончится большими неприятностями, вплоть до повреждения роговицы.