Названа операция, повышающая риск развития деменции

Оказалось, что овариэктомия повышает риск возникновения деменции. Об этом сообщает "Мир новостей".

Как пишет издание, специалисты выяснили, что операция по удалению одного или двух яичников повышает риск развития слабоумия среди женщин.

Оказалось, что удаление яичников провоцирует преждевременную менопаузу и нарушает гормональный фон. Это может быть причиной сердечных заболеваний, остеопороза, депрессии и других проблем, среди которых, согласно последним исследованиям, и повышенный риск деменции.

Медики провели исследование и выяснили, что у женщин в возрасте 65 лет, по сравнению с мужчинами, на 55% выше вероятность слабоумия.