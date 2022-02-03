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1 час назад

Названа операция, повышающая риск развития деменции

Оказалось, что овариэктомия повышает риск возникновения деменции. Об этом сообщает "Мир новостей".

Названа операция, повышающая риск развития деменции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как пишет издание, специалисты выяснили, что операция по удалению одного или двух яичников повышает риск развития слабоумия среди женщин.

Оказалось, что удаление яичников провоцирует преждевременную менопаузу и нарушает гормональный фон. Это может быть причиной сердечных заболеваний, остеопороза, депрессии и других проблем, среди которых, согласно последним исследованиям, и повышенный риск деменции.

Медики провели исследование и выяснили, что у женщин в возрасте 65 лет, по сравнению с мужчинами, на 55% выше вероятность слабоумия.

Ранее мы писали, что врачи назвали группу крови, носители которой склонны к деменции.

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