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3 часа назад

Врачи назвали группу крови, носители которой склонны к деменции

Американские ученые провели исследования, которые доказывают связь группы крови и деменции. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале American Academy of Neurology.

Врачи назвали группу крови, носители которой склонны к деменции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Больше всего к деменции склонны обладатели самой редкой, четвертой группы крови. Она на 82% увеличивает шансы того, что у человека разовьется это заболевание.

Для профилактики своего состояния нужно следить за своим образом жизни, полноценно питаться и следить за уровнем гормонов.

Ранее "Рамблер" сообщал, можно ли предотвратить старческую деменцию.

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