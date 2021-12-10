Врачи назвали группу крови, носители которой склонны к деменции

Американские ученые провели исследования, которые доказывают связь группы крови и деменции. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале American Academy of Neurology.

Больше всего к деменции склонны обладатели самой редкой, четвертой группы крови. Она на 82% увеличивает шансы того, что у человека разовьется это заболевание.