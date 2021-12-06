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1 час назад

Можно ли предотвратить старческую деменцию

Эксперты из Международного фонда по борьбе с Альцгеймером предполагают, что к 2030 году в мире будет 82 миллиона человек с деменцией. "Рамблер" подскажет, как ее предотвратить.

Можно ли предотвратить старческую деменцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Естественные причины

В 2017 году ученые проанализировали научную литературу и выявили факторы развития деменции. Прежде всего страдают люди с недостатком образования, можно сказать, что недостаток развития — корень всех проблем. При этом на развитие деменции может повлиять влияет потеря слуха, травмы головы, высокое давление, злоупотребление спиртным и лишний вес. После 65 лет к причинам добавляется курение, депрессия, социальная изоляция, низкая физическая активность и диабет.

Новые знания

Исследование в Китае показало, что люди, склонные к интеллектуальному досугу, реже страдают слабоумием. Пожилые люди, которые продолжают путешествовать, заводить новые связи, заниматься рисованием или музыкой и говорить на иностранном языке, лучше сохраняют мышление. Здесь уже классическое образование уходит на второй план, но мозг нуждается в постоянной тренировке.

Сон

Хороший сон — залог умственного здоровья. У тех, кто спит менее пяти часов ночью и долго засыпает, чаще диагностируют деменцию. Плохой, рваный сон связан с повышенным риском смерти, причем касается это не только деменции.

Пища для тела и ума

Связь питания и деменции мало изучена, но заслуживает внимание. Ученые активно изучают средиземноморскую и нордическую диеты. Исследования показывают, что люди в возрасте 58-99 лет, потребляющие зеленые овощи каждый день, лучше сохраняют мыслительные способности.

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