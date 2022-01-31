Названы признаки немого инсульта

"Следует помнить — последствия тихого инсульта так же опасны, как и последствия классического кровоизлияния или ишемии. Прежде всего потому, что у 15% людей, перенесших немой инсульт, в будущем случается истинное кровоизлияние в мозг, которое приводит к инвалидности.



То есть, по сути тихий инсульт — это предвестник инсульта классического со всеми вытекающими последствиями",