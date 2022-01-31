Названы признаки немого инсульта

Доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина перечислила признаки немного инсульта. Подробно об этом она рассказала изданию "Доктор Питер".
Предвестником более серьезного заболевания может быть именно немой инсульт. Его отличие в том, что симптомы сглажены настолько, что человек им либо не придает особо значения, либо не замечает вовсе.
Распознать тихий инсульт можно, если знать о состоянии заранее и тщательно следить за здоровьем.
Симптомы немного инсульта: внезапное головокружение, нарушение походки, резкое ухудшение зрения, речевая дисфункция (смазанная, нечеткая речь), асимметрия лица, потеря чувствительности в конечностях, слабость и ощущение онемения.
"Следует помнить — последствия тихого инсульта так же опасны, как и последствия классического кровоизлияния или ишемии. Прежде всего потому, что у 15% людей, перенесших немой инсульт, в будущем случается истинное кровоизлияние в мозг, которое приводит к инвалидности.
То есть, по сути тихий инсульт — это предвестник инсульта классического со всеми вытекающими последствиями",
- отметила врач.
В группе риска люди, страдающие артериальной гипертонией, сахарным диабетом, нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом сонных артерий.
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