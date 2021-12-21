5 сигналов о том, что у вас скоро случится инсульт

Ишемический инсульт — это состояние, когда в сосудах головного мозга происходит тромбоз или спазм. В результате, участок головного мозга перестает получать кровь, питание и кислород, происходит отмирание пострадавшего участка. Среди последствий инсульта выделяют: проблемы с памятью, сознанием, эмоциями, речью, движением, глотанием. "Рамблер" выяснил, как распознать приближение инсульта.

Профилактика инсульта довольно проста — физическая активность, качественное питание, контроль стресса, отказ от вредных привычек и регулярные проверки здоровья. Однако инсульт может произойти даже с учетом выполнения всех этих требований, в таком случае важно прислушаться к организму, чтобы быстрее обратиться за помощью.

Падение зрения

Кратковременное нарушение зрения, выпадение полей зрения, удвоение предметов, внезапное исчезновение зрения на один глаз может говорить о приближающемся инсульте.

Слабость конечностей

Появление слабости в одной руке или ноге или в половине тела, внезапная асимметрия лица, опущения уголка рта с одной стороны с высокой вероятностью сигнализирует о проблеме. Стоит отметить, что быстрое возвращение в норму не должно успокаивать, все равно необходимо срочно обратиться к врачу.

Изменение речи

Если появились нарушения речи: заторможенность, невнятность или говорить вовсе не выходит, обратитесь за помощью.

Потеря памяти

Подозрение должна вызвать кратковременная потеря памяти в течение нескольких минут или часов, когда вы не помните, где были, что делали, с кем разговаривали.

Учащенное сердцебиение

Появление перебоев в работе сердца, приступы неритмичного ускоренного сердцебиения. В этом случае стоит обратиться к врачу, чтобы начать лечение аритмии, которая при отсутствии лечения может стать причиной инсульта.