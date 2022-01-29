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1 час назад

Врач объяснил опасность алкоголя при ОРВИ и коронавирусе

Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн в беседе с РИА Новости рассказал, почему нельзя употреблять спиртосодержащие напитки во время болезни.

Врач объяснил опасность алкоголя при ОРВИ и коронавирусе
Фото: DepositphotosDepositphotos

Категорически нельзя употреблять любое спиртное во время простуды, гриппа или коронавируса. Во-первых, из-за болезни нагрузка на сердце слишком высока, поэтому не следует усугублять ситуацию еще и алкоголем. Во-вторых, любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, и если добавить ещё и алкогольную интоксикацию, то вся биохимическая стройная картина организма ломается,

— заявил эксперт.

Кроме того, Брюн подчеркнул, что любые лекарства в принципе несовместимы с алкоголем, поскольку он вызывает ослабление иммунитета из-за токсического воздействия на организм. Более того, употребление некоторых медикаментов со спиртосодержащими напитками и вовсе может быть опасно для жизни.

Растирание водкой при высокой температуре врач тоже назвал неэффективным.

Доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет,

— сказал Брюн.

Ранее академик объяснил совет защищаться водкой от омикрона.

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