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3 часа назад

Академик объяснил совет защищаться водкой от омикрона

Академик РАН Сергей Колесников, посоветовавший защищаться от коронавируса с помощью водки, объяснил свои рекомендации. Об этом сообщает «Пятый канал».

Совет академика был раскритикован в профессиональном сообществе. Многие восприняли его слова как шутку. Например, заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что такие рекомендации демонстрируют невежество, а директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович назвала такой способ лечения странным.

Однако, по мнению Колесникова, водка действительно может помочь не заразиться коронавирусом.

«Один из способов снизить вирусную нагрузку на дыхательную систему — это провести ингаляцию каким-либо дезинфицирующим раствором. Самый не вредный в данном случае — алкоголь. Если его в небольшом количестве накапать на маску и немного подышать, это, конечно, не защитит от заболевания, но снизит вирусную нагрузку»,

— сказал академик, отметив, что данный способ не является панацеей.

Ранее врач рассказал, как распознать почти 100-процентный омикрон.

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