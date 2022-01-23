Академик объяснил совет защищаться водкой от омикрона

«Один из способов снизить вирусную нагрузку на дыхательную систему — это провести ингаляцию каким-либо дезинфицирующим раствором. Самый не вредный в данном случае — алкоголь. Если его в небольшом количестве накапать на маску и немного подышать, это, конечно, не защитит от заболевания, но снизит вирусную нагрузку»,