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2 часа назад

Комаровский перечислил неэффективные способы повысить иммунитет

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые неэффективные способы повышения иммунитета. В Instagram-посте он объяснил, что помогает иммунной системе.

Комаровский перечислил неэффективные способы повысить иммунитет
Фото: кадр из передачикадр из передачи

По мнению доктора, употребление таких овощей, как лук и чеснок, а также ношение амулетов от вирусов, не помогает повысить иммунитет. В борьбе с болезнями неэффективны БАДы, фитопрепараты и гомеопатия.

Врач отметил, что для поддержания иммунной системы необходимы полноценный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, а также полный отказ от употребления спиртных напитков.

Кроме того, он отметил, что для повышения иммунитета рекомендуется проходить вакцинацию от вирусов и получать больше положительных эмоций.

До этого мы рассказывали, с какими лекарствами нельзя сочетать имбирь.

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