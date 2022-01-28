Комаровский перечислил неэффективные способы повысить иммунитет

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые неэффективные способы повышения иммунитета. В Instagram-посте он объяснил, что помогает иммунной системе.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

По мнению доктора, употребление таких овощей, как лук и чеснок, а также ношение амулетов от вирусов, не помогает повысить иммунитет. В борьбе с болезнями неэффективны БАДы, фитопрепараты и гомеопатия.

Врач отметил, что для поддержания иммунной системы необходимы полноценный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, а также полный отказ от употребления спиртных напитков.

Кроме того, он отметил, что для повышения иммунитета рекомендуется проходить вакцинацию от вирусов и получать больше положительных эмоций.