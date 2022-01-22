Диетолог объяснила, с какими лекарствами нельзя сочетать имбирь

В эфире радиостанции Sputnik диетолог Анжелика Дюваль рассказала, с какими медикаментами и веществами нельзя принимать имбирь.

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Анжелика Дюваль подчеркнула, что имбирь действительно хорошее противовирусное и противовоспалительное средство. Но прежде чем постоянно его употреблять, лучше посоветоваться с врачом. Имбирь нельзя смешивать с жаропонижающими лекарствами, так как это может привести к понижению свертываемости крови.

«Имбирь нельзя сочетать с ибупрофеновыми жаропонижающими, это распространенная ошибка. Имбирь обычно все вспоминают, когда начинают болеть, поэтому пьют жаропонижающее, а потом – чай с имбирем. Но это понижает свертываемость крови, поэтому не стоит этого делать», – подчеркнула врач.

Также имбирь несовместим с медикаментами для снижения уровня сахара в крови.

«Например, он не сочетается с α-липоевой кислотой, с хромом, с чесноком – некоторые могут принимать экстракт чеснока – с женьшенем, с псиллиумом. Имбирь тоже снижает сахар в крови, и этот показатель может сильно упасть», — объяснила Анжелика Дюваль.