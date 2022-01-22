Врач рассказал , как распознать почти 100-процентный омикрон

Инфекционист Евгений Симаков рассказал о симптомах, которые почти на 100% говорят о наличии омикрона. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт отмечает, что заболевание омикрон-штаммом может проявляться одним или несколькими характерными симптомами. При этом, его очень легко спутать с простудой, так как наличие только насморка дает повод подозревать заражение.

Симаков также назвал симптомы, по которым почти на 100% можно определить заражение человека Омикрон-штаммом коронавируса.

"Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет омикрон, в данный период, в момент роста заболеваемости"

Также инфекционист рассказал, что течение омикрона тоже может быть абсолютно разным. Он отметил такие симптомы как насморк, головная боль, нарушения сна, боль в горле и недомогание.

"При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе. Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических"