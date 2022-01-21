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4 часа назад

Вирусолог назвал показания к госпитализации пациентов с COVID-19

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что температура от 38 градусов и выше c затрудненным дыханием являются показаниями для госпитализации при коронавирусе. Этим он поделился в беседе с "Лентой.ру".

Альтштейн уточнил, что если у человека держится температура выше 38 градусов на протяжении нескольких дней, то необходимо срочно обратиться к врачу. Что же касается меньших показателей, то сначала можно лечиться на дому и не звонить в поликлинику, добавил вирусолог.

"Поднялась у человека температура, появились симптомы — он должен обратиться в поликлинику и ему должны провести исследования. Тут не нужно ждать, когда симптоматика станет тяжелой",

— отметил ученый.

Он также добавил, что человека могут госпитализировать, если к высокой температуре, держащейся несколько дней подряд, прибавляется затрудненность дыхания.

"Параллельно с омикроном идет волна гриппа. И различить их по настоящему можно только по ПЦР-тесту, который не всегда дает точный результат, поэтому тут могут быть проблемы. Ну и часть случаев может быть неправильно диагностирована",

— сообщил вирусолог, отметив, что лечение омикрона и гриппа не различаются, если коронавирус протекает в легкой форме. В тяжелой форме COVID-19 вызывает цитокиновый шторм.

Читайте также о схеме лечения при "омикроне".

Коронавирус,Видео,Анатолий Альтштейн,Lenta.ru,
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