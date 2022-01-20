Врач назвал схему лечения при "омикроне"

"В столице начал распространяться штамм коронавируса "омикрон". Болезнь обычно протекает в легкой форме, гораздо реже вызывает госпитализации, чем другие штаммы, но "омикрон" считается более заразным. Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы "омикрона" или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой - это заложенность носа, боль и першение в горле, <...> лечить "омикрон" нужно привычными способами",