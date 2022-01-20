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2 часа назад

Врач назвал схему лечения при "омикроне"

Штамм коронавируса "омикрон" похож на простуду. Об этом россиянам напомнил главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков. Его слова приводит ТАСС.

Врач назвал схему лечения при "омикроне"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В столице начал распространяться штамм коронавируса "омикрон". Болезнь обычно протекает в легкой форме, гораздо реже вызывает госпитализации, чем другие штаммы, но "омикрон" считается более заразным. Внимательно следите за своим самочувствием, и, если почувствуете симптомы "омикрона" или ОРВИ, лечение нужно начинать с первых дней заболевания и не откладывать. Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой - это заложенность носа, боль и першение в горле, <...> лечить "омикрон" нужно привычными способами",

- сказал он.

Врач отметил, что следует воздержаться от антибиотиков, а вместо них использовать противовирусные препараты широкого действия.

"Спреи с солевым раствором или сосудосуживающие капли хорошо снимают заложенность носа. Но каплями не стоит пользоваться больше семи дней. Солевые растворы предпочтительнее при длительном насморке".

Ранее мы писали, что вирусолог назвал сроки пика и спада омикрон-штамма.

Коронавирус,Андрей Крюков,ИТАР-ТАСС,
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