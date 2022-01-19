Вирусолог назвал сроки пика и спада омикрон-штамма

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, когда в России стоит ожидать пик и спад зараженных коронавирусом. Об этом сообщает "Лента.ру".
Ученый заявил, что пик омикрона придется на начало февраля. При этом предсказать, когда количество зараженных пойдет на спад, невозможно. Альтштейн предполагает, что к концу февраля зараженных омикроном будет меньше.
"Примерно 9-10 декабря мы видим отчетливо, как от кривой, которая была характерна для дельты и соответствовала ей, отщепилась линия, которая пошла вверх. Это уже почти чистый омикрон. До сих пор идет нарастание. Было 16 тысяч у нас примерно, из которых, по-видимому, половина была дельта, а половина омикрон, а сейчас у нас 30 тысяч, и это, скорее всего, почти чистый омикрон"
Ранее сообщалось, что вирусолог сравнил омикрон с корью.