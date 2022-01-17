Вирусолог сравнил омикрон с корью

"Опасность остается: он очень контагиозный, существенно более заразный, чем дельта, и близок по этому параметру к вирусам ветрянки и кори. За счет того что им будет заражаться много людей, он унесет, к сожалению, какие-то жизни", — сказал Алексей Аграновский.