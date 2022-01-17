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1 час назад

Вирусолог сравнил омикрон с корью

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сравнил омикрон-штамм коронавируса с ветрянкой и корью. Об этом он заявил «Радио 1».

Вирусолог сравнил омикрон с корью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, летальность у омикрон-штамма в 4–5 раз меньше, чем у дельты, однако он более заразный и распространяется как лесной пожар:

"Опасность остается: он очень контагиозный, существенно более заразный, чем дельта, и близок по этому параметру к вирусам ветрянки и кори. За счет того что им будет заражаться много людей, он унесет, к сожалению, какие-то жизни", — сказал Алексей Аграновский.

Как добавил профессор, на данный момент неизвестно, какие постковидные осложнения вызывает заражением омикрон-штаммом, и это проблема. Он призвал вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию.

Ранее гематолог объяснил появление синяков у больных COVID-19.

Коронавирус,Алексей Аграновский,МГУ,
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