Вирусолог сравнил омикрон с корью

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сравнил омикрон-штамм коронавируса с ветрянкой и корью. Об этом он заявил «Радио 1».
По словам эксперта, летальность у омикрон-штамма в 4–5 раз меньше, чем у дельты, однако он более заразный и распространяется как лесной пожар:
"Опасность остается: он очень контагиозный, существенно более заразный, чем дельта, и близок по этому параметру к вирусам ветрянки и кори. За счет того что им будет заражаться много людей, он унесет, к сожалению, какие-то жизни", — сказал Алексей Аграновский.
Как добавил профессор, на данный момент неизвестно, какие постковидные осложнения вызывает заражением омикрон-штаммом, и это проблема. Он призвал вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию.