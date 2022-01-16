Гематолог объяснил появление синяков у больных COVID-19

Врач-гематолог Павел Трахтман рассказал, что у пациентов с коронавирусом могут появляться синяки на теле. Об этом он сообщил радио Sputnik.

По словам медика, COVID-19 часто поражает сосуды и приводит к повышению свертываемости крови, поэтому многим пациентам назначают антикоагулянты для ее разжижения. Препараты могут спровоцировать появление гематом или синяков на теле больного. При появлении данного симптома врач призвал сразу же обратиться к лечащему врачу, чтобы он скорректировал терапию.

Также гематолог добавил, что появление синяков без предшествующих ударов и травм указывает на проблемы с кровообращением. Они могут быть вызваны не коронавирусом. По мнению медика, это опасный сигнал, который может говорить о наличии серьезного заболевания.