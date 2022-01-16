Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-9° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
56 минут назад

Гематолог объяснил появление синяков у больных COVID-19

Врач-гематолог Павел Трахтман рассказал, что у пациентов с коронавирусом могут появляться синяки на теле. Об этом он сообщил радио Sputnik.

По словам медика, COVID-19 часто поражает сосуды и приводит к повышению свертываемости крови, поэтому многим пациентам назначают антикоагулянты для ее разжижения. Препараты могут спровоцировать появление гематом или синяков на теле больного. При появлении данного симптома врач призвал сразу же обратиться к лечащему врачу, чтобы он скорректировал терапию.

Также гематолог добавил, что появление синяков без предшествующих ударов и травм указывает на проблемы с кровообращением. Они могут быть вызваны не коронавирусом. По мнению медика, это опасный сигнал, который может говорить о наличии серьезного заболевания.

Ранее стало известно, что COVID-19 провоцирует резкие изменения веса.

Коронавирус,Видео,ИА Sputnik,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители