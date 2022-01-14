COVID-19 провоцирует резкие изменения веса

Мнение кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога, доцента кафедры эндокринологии РНИМУ имени Пирогова Юрия Потешкина прозвучало в эфире радио Sputnik.
Эксперт объяснил, что острая фаза любого инфекционного заболевания чаще всего сопровождается потерей аппетита. Поэтому тем, кто находится на больничном, стоит наблюдать за весом, чтобы не пропустить его резкое снижение. А также не убирать из рациона длинные углеводы и белки. Их достаточное количество, полученное из пищи, дает необходимую энергию организму.
Эндокринолог предупредил, что заболевание COVID-19 для некоторых пациентов чревато набором веса (до 10-15% от исходной массы тела) из-за интереса к жирной пище, которая также является источником энергии. Эксперт советует плавно возвращаться к физической активности в период реабилитации, чтобы обидные лишние килограммы покинули организм.