COVID-19 провоцирует резкие изменения веса

Эксперт объяснил, что острая фаза любого инфекционного заболевания чаще всего сопровождается потерей аппетита. Поэтому тем, кто находится на больничном, стоит наблюдать за весом, чтобы не пропустить его резкое снижение. А также не убирать из рациона длинные углеводы и белки. Их достаточное количество, полученное из пищи, дает необходимую энергию организму.