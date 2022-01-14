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42 минуты назад

COVID-19 провоцирует резкие изменения веса

Мнение кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога, доцента кафедры эндокринологии РНИМУ имени Пирогова Юрия Потешкина прозвучало в эфире радио Sputnik.

COVID-19 провоцирует резкие изменения веса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт объяснил, что острая фаза любого инфекционного заболевания чаще всего сопровождается потерей аппетита. Поэтому тем, кто находится на больничном, стоит наблюдать за весом, чтобы не пропустить его резкое снижение. А также не убирать из рациона длинные углеводы и белки. Их достаточное количество, полученное из пищи, дает необходимую энергию организму.

Эндокринолог предупредил, что заболевание COVID-19 для некоторых пациентов чревато набором веса (до 10-15% от исходной массы тела) из-за интереса к жирной пище, которая также является источником энергии. Эксперт советует плавно возвращаться к физической активности в период реабилитации, чтобы обидные лишние килограммы покинули организм.

Ранее стали известны сроки новой волны COVID-19 в России.

Коронавирус,ИА Sputnik,
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