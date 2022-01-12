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27 минут назад

"Вспыхнет, как в Европе": названы сроки новой волны COVID-19 в России

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма ожидается в России к концу января. Об этом сообщает Ura.ru

"Вспыхнет, как в Европе": названы сроки новой волны COVID-19 в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Я думаю, что к концу января, в феврале это будет очень серьезный уровень, потому что этот штамм уже проник в страну", — сказал ученый.

По его мнению, в нашей стране удавалось сдерживать распространение омикрон-штамма из-за небольшого числа контактов. Однако теперь заболеваемость "вспыхнет, как в Европе".

Вице-премьер Татьяна Голикова высказала мнение, что новой волны коронавируса не избежать, так как новый штамм начал распространятся еще в конце 2021 года. Президент России Владимир Путин заявил, что на подготовку к новой волне есть примерно две недели.

Ранее был назван срок выявления омикрон-штамма ПЦР-тестом.

Коронавирус,Татьяна Голикова,Владимир Путин,РАН,
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