Назван срок выявления омикрон-штамма ПЦР-тестом

Ученые МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора назвали срок, по прошествии которого ПЦР-тест может выявить омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".

Вирусологи рассказали, что тест становится положительным перед появлением первых симптомов, в конце инкубационного периода, который, как правило, составляет один-шесть дней после заражения.

Из-за более быстрого распространения нового штамма коронавируса ест вероятность появления симптомов уже на следующий день после контакта с больным. Для дельты средняя продолжительность инкубационного периода — четыре дня.

По словам ученых, несмотря на то, что симптомы омикрон-штамм больше напоминают простуду, он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие, поэтому необходимо относиться к заболеванию серьезно.