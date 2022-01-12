Назван срок выявления омикрон-штамма ПЦР-тестом

Ученые МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора назвали срок, по прошествии которого ПЦР-тест может выявить омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Вирусологи рассказали, что тест становится положительным перед появлением первых симптомов, в конце инкубационного периода, который, как правило, составляет один-шесть дней после заражения.
Из-за более быстрого распространения нового штамма коронавируса ест вероятность появления симптомов уже на следующий день после контакта с больным. Для дельты средняя продолжительность инкубационного периода — четыре дня.
По словам ученых, несмотря на то, что симптомы омикрон-штамм больше напоминают простуду, он быстрее и активнее поражает бронхи и легкие, поэтому необходимо относиться к заболеванию серьезно.
Ранее стало известно, что в России зарегистрировали тест для выявления омикрон-штамма.