В России зарегистрировали тест для выявления омикрон-штамма

Разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса зарегистрирована в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство.

Известно, что набор реагентов был разработан в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Благодаря им можно за полтора часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты омикрона и дельты.