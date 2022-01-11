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1 час назад

В России зарегистрировали тест для выявления омикрон-штамма

Разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса зарегистрирована в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство.

В России зарегистрировали тест для выявления омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. 11 января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие",

— говорится в сообщении.

Известно, что набор реагентов был разработан в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Благодаря им можно за полтора часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты омикрона и дельты.

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