Ученые обнаружили неочевидный признак скорой смерти

Обостренная реакция на физическую нагрузку у людей пожилого возраста может сигнализировать о скорой смерти. Так считают ученые из Питтсбургского университета. Информация об исследовании опубликована журнале Gerontology.

Эпидемиологи и генетики провели тестовое исследование, позволяющее предсказать риск смерти по уровню утомляемости. Состояние истощенности после разных видов нагрузки оценивали при помощи новой Питтсбургской шкалы усталости.

В эксперименте поучаствовали более двух тысяч человек старше 60 лет. При подсчете результатов ученые учли множество дополнительных "смертельных" факторов, например склонность к депрессии, неизлечимое заболевание, возраст и пол испытуемых. В итоге выяснилось, что участники, набравшие в тестировании от 25 баллов по шкале усталости, в 2,3 раза чаще умирали спустя 2,7 года.

Нэнси Глинн, ведущий автор работы и доцент кафедры эпидемиологии Высшей школы общественного здравоохранения Питтсбургского университета, отметила, что для снижения риска смертности пожилым необходимо хотя бы немного заниматься спортом.

"Один из лучших способов увеличить физическую активность — это поставить перед собой достижимые цели и начать выполнять привычные действия, такие как регулярные прогулки или тренировки по расписанию", — объяснила она.