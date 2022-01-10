Врач перечислила ранние симптомы рака кишечника

Отвращение мясу, тошнота и слабость: врач-терапевт Сури Дадашева рассказала о ранних признаках онкологии кишечника. Беседу публикует РИА Новости.

По словам доктора, на развитие онкологического заболевания указывают анемия, нарастающая бледность, постоянные головные боли и головокружения. Кроме того, опасные симптомы — снижение аппетита и отвращение к мясной пище. Также онкологию можно заподозрить, если имеется неприятный вкус во рту, отрыжка, изжога, тошнота и рвота.

Наконец, о развитии онкологии могут сигнализировать периодические боли в животе, вздутие кишечника, запоры и поносы, появление в кале слизи, крови или гноя.

Сури Дадашева добавила, что рак кишечника — злокачественное заболевание с локализацией опухоли в тонком или толстом кишечнике. Необходимо своевременно проходить диспансеризацию, чтобы выявить болезнь. Диагностика поможет поставить диагноз на ранней стадии, что поможет начать лечение и предотвратить развитие. Подтвердить или опровергнуть наличие рака может только врач-специалист на основании анализов.