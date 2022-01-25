Врач назвал "утренний" симптом рака

Человек, который после пробуждения сразу начинает испытывать усталость и апатию, может столкнуться с раковой опухолью. С таким предупреждением выступил химиотерапевт Андрей Базылев.

"Обязательно обратитесь к врачу. Это может быть симптом онкологического заболевания", — сказал специалист.

Врач отметил, что такие признаки однозначно указывают на нарушение работы организма, поэтому необходимо выявить причину и максимально быстро ее устранить.