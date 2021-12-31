Синдром хронической усталости: что это и как лечить

Синдром хронической усталости (СХУ) — это заболевание, при котором человек постоянно чувствует упадок сил. Заболеть им может каждый, однако чаще всего он встречается у женщин в возрасте от 40 до 60 лет. "Рамблер" расскажет подробнее о синдроме и как его можно вылечить.

Как правило, основным симптомом СХУ является отсутствие сил на протяжении трех недель и более. Также к признакам относят проблемы с памятью и концентрацией, частые головные боли, головокружения, бессонницу и даже боль в горле и дискомфорт в мышцах.

На самом деле, симптоматика и лечение хронической усталости изучается до сих пор. В большинстве случаев медики рекомендуют пациентам избавляться от нее с помощью правильного питания, физических упражнений, отпуска и другими подобными способами. Однако далеко не всем это помогает достичь положительных результатов.

К основным причинам появления синдрома хронической усталости относят проблемы с иммунной системой, гормональный дисбаланс, физические травмы или эмоциональные потрясения, воздействия вирусных инфекций и не только.

В 2017 году ученым удалось выяснить, что синдром хронической усталости связан с некими дефектами клеточных рецепторов, а это говорит о том, что СХУ является результатом проблем с энергетическим обменом в клетках. Так, клеткам может не хватать питания, кислорода или же они не могут отдать энергию.