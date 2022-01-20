Невролог назвал опасные для здоровья часы в сутках

Врач-невролог Александр Евдокимов отметил, что у некоторых заболеваний существуют так называемые "любимые часы" в сутках. Это временной период, в который риск ухудшения здоровья возрастает во много раз. Его слова приводит Пятый канал.

"Есть часы в сутках, когда органы или системы органов особенно уязвимы. Это связанно с циркадными циклами или суточными ритмами, когда одни гормоны активизируются, а другие наоборот, теряют свою активность. При этом некоторые органы становятся более уязвимыми".

К примеру, пик инсультов, инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний приходится на утренние часы. С четырех до шести утра кровь становится наиболее густой, отмечает врач, именно это может вызвать ишемию и даже спровоцировать гипертонический криз.

"Также крайне неполезно употребление жирной пищи после полуночи. Таким образом можно получить обострение холецистита. Это связано с тем, что после 24 часов активизируется желчно-выделительная система и начинает активно работать печень".

По словам врача, достаточно придерживаться режима труда и отдыха, следить за питанием и не нарушать циркадные ритмы, чтобы сохранить свое здоровье.