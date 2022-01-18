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2 часа назад

Названы три признака скорого инфаркта

На своем YouTube-канале Анна Кориневич (врач-кардиолог, кандидат медицинских наук) рассказала о предвестниках инфаркта, которые важно не пропустить.

Ощущение жжения и заложенности в груди, левой руке, предплечье или кисти должно насторожить. Так же, как и боль, отдающая в шею или нижнюю челюсть.

"Курильщики думают, что это хронический бронхит. В пандемию коронавируса можно подумать, что это предвестники пневмонии. Но основное отличие в том, что боль будет возникать в момент физической нагрузки: при ходьбе или подъеме по лестнице. Если в момент покоя она проходит, то это говорит о проблемах в коронарных артериях", — объясняет кардиолог.

Если жжение чувствуется при выходе на холод, то это тоже повод насторожиться. Ведь зачастую заболевания легких здесь ни при чем.

"Это холодовая стенокардия. Она есть только у пациентов с проблемами с артериями. Потом организм адаптируется, и спазм уходит. Это и есть главное отличие — боль появляется время от времени на морозе", – комментирует ситуацию Анна Кориневич.

Врач предлагает понаблюдать за самочувствием в состоянии покоя. Потому что третьим предвестником инфаркта могут быть краткосрочные (от пяти до десяти минут) болезненные ощущения в груди по утрам. Если они появляются каждый день, следует обратиться к кардиологу.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как психологи помогают кардиологам сохранить жизнь пациентов.

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