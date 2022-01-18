Названы три признака скорого инфаркта

"Курильщики думают, что это хронический бронхит. В пандемию коронавируса можно подумать, что это предвестники пневмонии. Но основное отличие в том, что боль будет возникать в момент физической нагрузки: при ходьбе или подъеме по лестнице. Если в момент покоя она проходит, то это говорит о проблемах в коронарных артериях", — объясняет кардиолог.