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1 час назад

Почему психолог, а не кардиолог, спасет от инфаркта

Чаще всего люди умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Однако влияет на них не только наш образ жизни, но и психологические факторы. "Рамблер" расскажет, как психолог может помочь предотвратить проблемы с сердцем.

Почему психолог, а не кардиолог, спасет от инфаркта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Когда человек переживает сильное эмоциональное потрясение, сердце начинает работать интенсивнее, чтобы поддержать организм в новых обстоятельствах. В этот момент возникает спазм сосудов. Увеличивается вязкость крови, растет уровень адреналина, увеличивается число жирных кислот и холестерина.

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Холестерин, уровень которого подскочил, откладывается на стенках сосудов, что приводит к сужению их просвета. Это способствует развитию атеросклероза, из-за которого ухудшается снабжение сердца кровью. Сердце получает меньше кислорода и человек испытывает боль.

Также сильный стресс приводит к повышенному тромбообразованию и артериальной гипертензии (повышенному давлению). А оторвавшийся тромб, как вы знаете, способен привести к мгновенной смерти.

Обычно инфаркт у сорокалетних людей в большинстве случаев возникает из-за острого спазма коронарного сосуда на фоне полного отсутствия каких-либо проблем с сердцем в истории болезни. Этот механизм запускает сильный или хронический стресс.

Психологи считают, что некоторые жизненные события могут спровоцировать развитие инфаркта у человека. Чаще всего в роли стрессовых факторов вступают: смерть близкого, развод, тяжелое заболевание. Но и неожиданная радость может стать причиной негативного воздействия на организм.

Поэтому важно научиться справляться со стрессом, а именно распознавать, называть и выражать свои чувства, не копить злость и обиду, которая часто разрушает нас изнутри. Не менее важно меть расслабляться, это позволит гораздо эффективнее бороться со стрессом.

Начните делать дыхательные упражнения, займитесь спортом и постарайтесь снизить уровень стресса. Иногда для этого приходится изменить свою жизнь, например, поменять работу или провести серьезный разговор с близким. Если проблему невозможно решить, а камень на сердце так и остается неподвижным, есть смысл обратиться к психологу. Все это можно назвать профилактикой инфаркта.

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